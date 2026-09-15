Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan İYİ Parti'ye ziyaret

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, kamu çalışanları ve emeklilerin sorunları konuşuldu.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (BASK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel başkanımız Mehmet Alper Öğretici ve beraberindeki heyetin, İYİ Parti Tüm Sendikalar ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

Bağımsız Büro Sen Genel Başkanı Erkut Demirci, Bağımsız Yapı İmar Sen Genel Başkanı Ercan Tunç ve Bağımsız Haber Sen Genel Başkanı Halil Altay Kan'ın da ziyarete eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Kamu çalışanları ve emeklilerinin genel sorunları ile çözüm önerilerimizin konuşulduğu ziyarette aynı zamanda geçtiğimiz günlerde eylemde orantısız güç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı için geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kamu çalışanları ve emeklilerin sorunlarını her platformda dile getirmeye, çözümü için her platformda konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Selçuk Türkoğlu'na kamu çalışanları ve emeklilerin sorunlarına yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA