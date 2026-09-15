Haberler

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan İYİ Parti'ye ziyaret

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan İYİ Parti'ye ziyaret
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, kamu çalışanları ve emeklilerin sorunları konuşuldu.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, kamu çalışanları ve emeklilerin sorunları konuşuldu.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (BASK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel başkanımız Mehmet Alper Öğretici ve beraberindeki heyetin, İYİ Parti Tüm Sendikalar ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

Bağımsız Büro Sen Genel Başkanı Erkut Demirci, Bağımsız Yapı İmar Sen Genel Başkanı Ercan Tunç ve Bağımsız Haber Sen Genel Başkanı Halil Altay Kan'ın da ziyarete eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Kamu çalışanları ve emeklilerinin genel sorunları ile çözüm önerilerimizin konuşulduğu ziyarette aynı zamanda geçtiğimiz günlerde eylemde orantısız güç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı için geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kamu çalışanları ve emeklilerin sorunlarını her platformda dile getirmeye, çözümü için her platformda konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Selçuk Türkoğlu'na kamu çalışanları ve emeklilerin sorunlarına yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı

Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı

Cesetler asit dolu varillerde bulunmuştu! Katil tahliye ediliyor
Belçika'yı ayağa kaldıran görüntü! Kelepçeli kadına polis tokadı

Belçika'yı ayağa kaldıran görüntü! Kelepçeli kadına polis tokadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İskender Büyük' detayı bomba

İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesi! "İskender Büyük" detayı bomba