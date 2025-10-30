Bağımlılıkla Mücadele İçin Farkındalık Eğitimi

Yeşilay Samsun Şubesince öğrenci velilerine yönelik, "Bağımlılıklarla Mücadelede Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

İlkadım Kılıçarslan Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimde internet, tütün, alkol, madde ve kumar bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılara bağımlılığın oluşum süreci, bağımlı bireylerin karşılaştığı zorluklar ve bağımlılıktan kurtulma yolları hakkında sunum gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, çocukların bağımlılıklardan korunmasında ailelerin rolüne dikkati çekerek, toplumda farkındalık oluşturmanın önemi olduğunu söyledi.

Bağımlılıklar hakkında bilgi veren Güneş, "2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından Aile Yılı ilan edilmesiyle biz de velilerine yönelik bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Kişi bağımlı olduktan sonra nelerle karşılaşabilir, nasıl kurtulabilir, bunlarla ilgili bilgilendirici sunum yaptık. Çocuklarımızı korumak ve bilinçlendirmek için ailelerden başlamanın çok daha değerli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kılıçarslan Ortaokulu Müdürü Erkan Gün ise bu tür programlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, bundan dolayı Emre Güneş ve Yeşilay ekibine teşekkür etti.

Okullarında 830 öğrenci bulunduğunu anlatan Gün, şunları kaydetti:

"Risk bölgesindeyiz ancak bunu okulumuzda minimum seviyeye indirdik. Öğrencilerimizi sürekli takip etmemiz gerekiyor. Bu nedenle bağımlılıkla ilgili eğitimleri çok önemsiyoruz. Özellikle velilerden başlamayı ilk hedefimiz olarak görüyoruz. Velilerimizi bilinçlendirdiğimizde bunun çocuklara da yansıyacağını, zamanla bu tür alışkanlıkların azalacağını düşünüyoruz."

Eğitimin sonunda katılımcılara bilgilendirici materyal verildi.