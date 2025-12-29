Samsun'da "Bağımlılıkla Mücadele Aile ve Gençlik Sempozyumu" düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde "Bağımlılıkla Mücadele Aile ve Gençlik Sempozyumu" düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadele ve gençlerin bu konuda bilinçlenmesini amaçlayan sempozyum Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Canik Belediyesi işbirliğinde OMÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, özellikle gençlik çağlarının, kısa süreli hazların istismarına açık bir dönem olarak hayatın ilerleyen dönemlerine de yön verebildiğini söyledi.

Başlangıçta masum gelen küçük deneyimlerin zamanla insanı bitmez tükenmez bir karanlığın girdabına sokabildiğine dikkat çeken Aydın, "Deneyimler alışkanlığa, alışkanlıklar bağımlılığa dönüştüğünde insanın cevheri ile bedeni arasındaki uçurum günden güne derinleşir. Dolayısıyla her türden bağımlılık aynı zamanda ruhumuzu esir alan birer tuzak olarak ömrümüzü heba etme riski taşımaktadır." dedi.

Yaşanılan çağda nesillerin karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikelerden birinin madde bağımlılığı olduğuna işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"İstatistikler ve yürütülen saha çalışmaları madde bağımlılığının özellikle gençlerimiz arasında git gide yaygınlaştığını ortaya koymaktadır. Bu ciddi tehdit karşısında sahip olduğumuz en stratejik ve en güçlü kale hiç şüphesiz aile kurumudur. Zira bağımlılıkla mücadele sadece bir güvenlik ve sağlık meselesi değil, özünde bir eğitim, bir aidiyet ve değer aktarımı sürecidir. Sevgiyle, şefkatle ve farkındalıkla güçlendirilmiş aile yapısı gençlerimiz için her türlü bağımlılığa karşı en sağlam ve en aşılmaz kalkandır. Milletimizin yarınlarını tehdit eden bağımlılık olgusu şikayet mevzu olmaktan çıkarılıp üzerinde ciddiyet ve kararlılıkla durulması gereken toplumsal bir sorumludur."

Meseleyi yalnızca sonuçları üzerinden tartışmanın sorunu çözüme götürmeyeceğini de aktaran Aydın, "Elbette hukuki ve güvenlik önlemleri önemlidir. Ancak nedenleri ortadan kaldıramadıkça alınacak tedbirler sınırlı bir çerçevenin dışına çıkamayacaktır. O yüzden gençlerimizi bağımlılık bataklığına sürükleyen birleşenleri ortadan kaldırılması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sempozyum Başkanı OMÜ Dr. Öğretim Üyesi Alaattin Altın da bağımlılığın sadece bireyi değil, o bireyin yeşerdiği toprağı yani aileyi de kurutan önemli bir mesele olduğunu dile getirdi.

Güçlü aile yapısının her türlü kötülüğe karşı kalkan olduğunu vurgulayan Altın, "Araştırmalar gösteriyor ki sevgi, güven ve açık iletişimin olduğu bir aile ortamı her türlü bağımlılığa karşı en büyük kalkan vazifesini görüyor." dedi.

Altın, aileyi kaleye dönüştürerek gençlerin bu güvenli limanda sapasağlam durmalarını hedeflediklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Önümüzde 2026 yılı bağımsızlık yılı, vizyonumuzun zirve noktası olacaktır. Bu vizyonumuz ise gençlerimizin tütün, alkol, madde ve günümüzün en büyük tehditlerinden biri olan teknoloji bağımlılığının pençesinden kurtulması zihnini ve idaresini hiçbir yapay güce teslim etmemesidir. Gerçek özgürlük bir maddeye ya da ekrana mahkum olmak değil, kendi kararlarını hür iradesiyle verebilmektir. 2026 gençlerimizin bu prangalardan tamamen kurtulup potansiyellerini en yüksek seviyede gerçekleştirileceği yıl olacaktır."

Tam bağımsızlığın sadece sınırların korunması olmadığını aynı zamanda her gencin maddeden, alkolden, tütünden ve diğer dijital dünyanın esaretinden özgürleşmesi olduğunu da ifade eden Altın, "2026 yılına yürürken hedefimiz tıpkı 1919 ruhuyla bağımlılıklarından arınmış zihni hür, vicdanı hür ve tam bağımsız bir nesil inşa etmektir." dedi.

Konuşmaların ardından başlayan sempozyuma, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Üsküdar Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Yeşilay Samsun Şubesi Başkanı Emre Güneş, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Sempozyumda, "21. Yüzyılda Bağımlılık", "Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Gençlerin Rolü", "Kamu Alanında Bağımlılıkla Mücadelede Aile Odaklı Çalışmalar", "Kamu Alanında Bağımlılıkla Mücadelede Gençlik Odaklı Çalışmalar" konu başlıkları ele alındı.