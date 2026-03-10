Haberler

Irak'ta ABD üssüne İHA ile saldırı düzenlendi

Güncelleme:
Irak'ın Bağdat kentinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ABD'ye ait askeri üsse İslami Direniş milis grubu tarafından insansız hava aracı ile art arda saldırılar gerçekleştirildi. Saldırının sonuçları henüz bilinmiyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'ye ait askeri üsse insansız hava aracı (İHA) ile art arda saldırılar düzenlendi.

Irak'ta İslami Direniş isimli Şii milis grup tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan Victoria üssüne art arda İHA ile saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda maddi hasar veya can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, Irak hükümetinden de konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
