Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin lojistik destek birimine saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD Büyükelçiliğinin lojistik destek birimine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Uluslararası Bağdat Havalimanında bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği lojistik destek birimine İHA ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Irak makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

???????ABD Bağdat Büyükelçiliği lojistik destek birimi, defalarca İHA saldırılarının hedefi olmuştu.