Yankı Bağcıoğlu: "Türkiye'nin Deniz Güvenliği Harekâtları, Sadece Askeri Bir Faaliyet Değil, Bölgesel Barışın Anahtarı Olacak Şekilde Kurgulanmalıdır"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü deniz güvenliği harekatlarının yalnızca askeri boyutuyla değil, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamak amacıyla güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Suriye ve Mısır'ın harekata katılımını öncelikli hedef olarak sundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, öncelikle Suriye ve Mısır'ın, müteakiben Libya ve Lübnan'ın Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılımının sağlanmasının; Türkiye'nin öncülüğünde Akdeniz'de barış, istikrar ve deniz güvenliğine somut katkı sunacağını belirterek, "Türkiye'nin deniz güvenliği harekatları, sadece askeri bir faaliyet değil; bölgesel barışın anahtarı olacak şekilde kurgulanmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü deniz güvenliği harekatlarının yalnızca ulusal savunma boyutuyla değil, bölgesel barış ve istikrara katkı sunacak stratejik bir vizyonla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Uyumu Harekatı ve Akdeniz Kalkanı Harekatının Türkiye'nin deniz güvenliği mimarisindeki merkezi rolüne dikkat çekerek, özellikle Doğu Akdeniz'de diplomatik açılımlardaki gecikmelerin Türkiye'ye ciddi stratejik fırsatlar kaybettirdiğini ifade etti.

Karadeniz Uyumu Harekatı'nın, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 1 Mart 2004'te BMGK kararlarına dayanılarak başlatıldığını hatırlatan Bağcıoğlu; harekatın yasa dışı göçle mücadele, denizde yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi, terör ve deniz haydutluğu ile mücadele ile sualtı iletişim kabloları ve boru hatlarına yönelik asimetrik tehditlere karşı istihbarat paylaşımı ve ortak keşif-karakol faaliyetlerini kapsadığını belirtti. Bağcıoğlu, Rusya, Ukrayna ve Romanya'nın katılımıyla NATO ile entegre bir yapı olarak başlayan harekatın, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan gerilime ve Ukrayna'nın katılımını askıya almasına rağmen Türkiye'nin liderliğinde kesintisiz şekilde sürdüğünü vurguladı.

"Askeri Çerçeve Anlaşması, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrara katkı sağlayabilecek kritik ve gecikmiş bir adım"

Bağcıoğlu, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın ise Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 2006'dan bu yana Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen sürekli bir deniz güvenliği harekatı olduğunu ifade etti. Harekatın milli olarak devam etmesine rağmen, başta NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı olmak üzere bölgesel ve küresel güvenliğe önemli katkılar sunduğunu belirtti. Bu çerçevede, 13 yıl aradan sonra Mısır ile gerçekleştirilen deniz tatbikatı, karargah görüşmeleri ve imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'nın, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrara katkı sağlayabilecek kritik ve gecikmiş bir adım olduğunu vurguladı. Bağcıoğlu, Mısır ile ilişkilerin iç politikaya ve seçim hesaplarına kurban edilmesinin Türkiye'ye ne kaybettirdiğinin açıkça sorgulanması gerektiğini belirterek, diplomatik ve siyasi ilişkiler kesintiye uğramamış olsaydı Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye'nin milli menfaatlerine daha uygun kazanımlar elde edilebileceğini ifade etti.

"Türkiye'nin deniz güvenliği harekatları bölgesel barışın anahtarı olacak şekilde kurgulanmalıdır"

Mevcut konjonktürden istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Bağcıoğlu, Karadeniz Uyumu Harekatı'na benzer şekilde Akdeniz Kalkanı Harekatı'na da uluslararası bir kimlik kazandırılabileceğini, böylece Akdeniz'de kalıcı ve kapsayıcı bir güvenlik mimarisinin oluşturulabileceğini dile getirdi. Bağcıoğlu, bu kapsamda, öncelikle Suriye ve Mısır'ın, müteakiben Libya ve Lübnan'ın Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılımının sağlanmasının; Türkiye'nin öncülüğünde Akdeniz'de barış, istikrar ve deniz güvenliğine somut katkı sunacağını vurguladı. Bağcıoğlu "Türkiye'nin deniz güvenliği harekatları, sadece askeri bir faaliyet değil; bölgesel barışın anahtarı olacak şekilde kurgulanmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
