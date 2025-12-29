Bağcılar TEM Otoyolu'nda panelvan alev alev yandı

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda seyir halindeki panelvanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ mevkiinde seyir halinde bulunan panelvanın motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında, sürücü Murat E., 34 DY 7253 plakalı panelvanı emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Şoför araçtan indikten kısa süre sonra yangın panelvanın tamamını sardı. Yangın sırasında araçta zaman zaman patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.