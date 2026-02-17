Haberler

Bağcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da bulunan 4 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, kumaş deposunda başladı ve üretim kısmına sıçradı.

Bağcılar'da, 4 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil fabrikasının giriş katındaki kumaş deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, birinci kattaki üretim kısmına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA " / " + Mehmet Ali Derdiyok -
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Bülent Ersoy yine yaptı yapacağını: Gold kaplama aracı görenleri şaşırttı

Bindiği aracı görenler gözlerine inanamadı
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu