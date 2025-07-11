Bağcılar'da Misafir Ölü Bulundu, Ev Sahibi Gözaltına Alındı

Bağcılar'da Misafir Ölü Bulundu, Ev Sahibi Gözaltına Alındı
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Bağcılar'da Misafir Ölü Bulundu, Ev Sahibi Gözaltına Alındı
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Bağcılar'da bir kişi, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu. Olay sonrası ev sahibi gözaltına alındı. Ölüm olayında, ölen kişinin 31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bağcılar'da bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulunurken, ev sahibi gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi 1822. Sokak'taki evine gelen A.A. (54), burada 2 gündür misafir olarak kalan İsmail Çelik'i (24) mutfakta hareketsiz şekilde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çelik'in öldüğü belirlendi.

Sokakta güvenlik önlemi alan polis ekiplerince yapılan çalışmada Çelik'in 31 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri incelemenin ardından 4 suç kaydı bulunan ev sahibi A.A'yı gözaltına aldı.

İncelemenin ardından Çelik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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