Bağcılar'da Mevlid-i Nebi Etkinliği: Filistin'e Destek Sloganı

Bağcılar'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

Bağcılar Meydanı'nda Hz. Muhammed'i anmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.

Etkinliğe katılanlar İsrail'in saldırıları altında olan Filistin'e destek için "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Gazze'ye bin selam" sloganları atıp, "Kudüs Ümmetin Davasıdır", "Taraf Değilim, Gazze'nin Kendisiyim" yazılı pankartlar açtı.

Programda, Özgür Kudüs Platformu Başkanı Süleyman Kızılçınar, Peygamber Sevdalıları Vakfının mesajını okudu.

Müslümanların, saldırı altında olan Gazze'ye yardım için samimi şekilde mücadele yürüten liderlerin arkasında durmaları gerektiğini ifade eden Kızılçınar, "Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma İslami sorumluluktur. Aksa Tufanı'yla siyonistleri hezimete uğratan Hamaslı mücahitler ve Filistin halkı bu kutlu direnişte yalnız bırakılmışlardır. Tüm dünya Müslümanları, Gazze halkına borçludur. Gazze'nin yeniden ihyası ve inşası, insani sorumluluğumuzun bir gereğidir." diye konuştu.

Programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Müslüman Alimler Birliği Kudüs ve Filistin Kurulu Başkanı Mervan Ebu Ras, farklı ülkelerden katılımcılar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.