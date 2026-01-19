Bağcılar'da Mahsur Kalan Ambulansa Yardım Ettiler

Haberler

Bağcılar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bir ara sokağı, çekici yardımıyla açarak mahsur kalan ambulansın çıkmasına yardımcı olundu.

Bağcılar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan ara sokağı çekiciyle açıp, mahsur kalan ambulansın çıkmasına yardım ettiler.

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ara sokaklar kapandı. Bağcılar'da ise bir sokağa hasta almak için giren ambulans çıkamadı. Bu sırada sokakta bulunan bir çekicinin şoförü aracın üzerindeki rampayı indirerek yolu açtı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
