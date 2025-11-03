Haberler

Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

İstanbul Bağcılar'da 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay, kafede sipariş nedeniyle tartıştığı iş arkadaşı Havin Taşçı'yı 2 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde iki sustalı bıçak ele geçirilirken Şeymanur Sanbay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Henüz 20 yaşındaki Havin Taşçı, bir dönem çalıştığı kafede çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü.

SİPARİŞİ BEĞENMEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Havin Taşçı (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gelerek sipariş verdi. Şeymanur Sanbay (19) siparişini getirdi. Siparişi beğenmeyen Havin ile Sanbay arasında tartışma çıktı.

Kafede sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşını bıçakla öldürdü

EVE GİDİP BIÇAK ALIP GELDİ

Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Sanbay evine gitti. Ardından evden bıçak alan Sanbay, kız kardeşi R.F.S. (16) ile birlikte kafeye döndü. Burada Taşçı ile Sanbay arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada Sanbay, yanında getirdiği bıçakla Taşçı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kafede sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşını bıçakla öldürdü

KALBİNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLANDI

Kafedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralanan Taşçı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Karnından ve kalbinden bıçakladığı öğrenilen Havin Taşçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 SUSTALI BIÇAK BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, Şeymanur Sanbay ve kardeşi R.F.S.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şeymanur Sanbay, tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi R.F.S. ise serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

