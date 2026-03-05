Haberler

Bağcılar'da ilkokulda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Bağcılar'da Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nun bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı, ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nun bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında okuldan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

500

