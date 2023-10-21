Bağcılar'da Hafif Ticari Araç Çalındı

BAĞCILAR'da Erkan Tan'ın Cuma namazına giderken, iş yerinin önüne park ettiği hafif ticari aracı çalındı. Aracın çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Buhara Mescidine dün Cuma namazı için giden Erkan Tan, döndüğünde iş yerinin önüne park ettiği aracını bulamadı. Kendisine ait tekstil atölyesinin güvenlik kamera kayıtlarını izleyen Tan, hafif ticari aracının çalındığını gördü. Erkan Tan emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin caddede yürüdüğü, bir süre etrafta gezindiği ardından tekstil atölyesine girdiği görülüyor. Şüpheli, kısa süre içinde iş yerinden aracın anahtarını alarak dükkandan çıkıyor. Ortalığı bir süre daha kolaçan eden şüpheli, park halindeki aracı anahtarıyla açarak olay yerinden ayrılıyor.