Bağcılar'da çocuk istismarı davası başladı

GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - İstanbul Bağcılar'da geçen yıl 11 yaşındaki kız çocuğunu iş yerinde istismar eden 60 yaşındaki sucu Metin Şenay'ın çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma öncesinde açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, sanık hakkında 15 yıl önce aynı suçtan şikayet olduğunu, ancak delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildiğini anımsatarak, "Birçok çocuk istismarının delil yetersizliğinden üstü kapatılıyor. Yetersiz olan delil değil, yetersiz olan bu ülkedeki adalettir" dedi.

Geçen yıl mayıs ayında okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.'yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp burada alıkoyan ve taciz eden Metin Şenay'ın çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Dükkandaki ses yalıtımlı özel oda görüntülenirken Şenay'ın istismar görüntülerini kayda aldığı ortaya çıktı. Sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Metin Şenay, bugün hakim karşısına çıktı. Sadece vekaletnamesi olan avukatlar salona alındı. Koridorda kalan izleyiciler, "Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık" şeklinde slogan attı. Sanık SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

"BU ÜLKEDE YETERSİZ OLAN DELİLLER DEĞİL, ADALETTİR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim duruşma öncesinde adliye önünde yaptığı açıklamada, sanığın 2009'da da aynı suçtan "delil yetersizliği" nedeniyle hakkında beraat kararı verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuk istismarını aklatmamak üzere buradayız. Yıllarca süren bu istismarda kimlerin payı varsa, kimlerin ihmali varsa birer birer yargılanması için elimizden geleni yapacağız. Bir kişi onlarca çocuğu istismar ediyor. 2009 yılında 12 yıl ceza alıyor. Sonra Yargıtay bir karar veriyor, 'Yetersiz ve soyut deliller olduğu için beraatına' diyor. Yani hiçbir ceza almadan elini kolunu sallayarak küçücük odada, küçücük çocukları istismar etmeye devam ediyor. 15 yıl olmuş. Çocuk istismarını önlemek mümkün. Lanzorete Sözleşmesi uygulanırsa çocuk istismarı önlenebilir. Çocuk Koruma Kanunu'nu etkin uygulanırsa çocuk istismarı önlenebilir. Her okulda risk tarama formu uygulanırsa çocuk istismarı önlenebilir, daha erken farkedilebilir. Genelde 'Çocuk susar, sen susma' derler. Biz tam tersini söylüyoruz. Çocuk anlatır bir şekilde. Siz gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatmayın yeter ki siz yetkililer sessiz kalmayın yeter ki. Birçok çocuk istismarının delil yetersizliğinden üstü kapatılıyor. Yetersiz olan delil değil, yetersiz olan bu ülkedeki adalettir. Bu ülkedeki yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemeleridir. 2009'da ceza almış olan biri 15 yıl oldu 2024 tekrar yargılanacak Metin Şenay. Bu davanın takipçisi olacağız"

METİN ŞENAY HAKKINDA YÜZLERCE YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheli Metin Şenay'ın ilk mağdura yönelik işlediği "zincirleme olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl 6 aydan 36 yıl 9 aya kadar, "zincirleme şekilde 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 63 yıldan az olmayacak ceza ve "müstehcen yayınların üretilmesinde çocukları kullanmak" suçundan 8 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Metin Şenay'ın, eşinin yeğeni olan iki mağdur çocuğa yönelik 2019-2023 yılları arasında işlediği, "zincirleme olarak cebir veya hile kullanarak çocuğa cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 18 yıl 4 aydan 62 yıl 1 aya kadar, "zincirleme olarak üçüncü derece kayın hısımlığı bulunan 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ayrıca 63 yıldan az olmayacak bir ceza ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan da ayrı ayrı 8 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Sanık Şenay'ın son mağdur çocuğa karşı 24-25 Mayıs 2023 tarihinde işlediği "cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıldan az olmamak üzere ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Şüphelinin ayrıca "çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak ve bulundurmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi de istendi.