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Bağcılar'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Bağcılar'da Batışehir Caddesi Esenler mevkisinde bariyerlere çarpan otomobil devrildi. Çarpmanın etkisiyle 2 aydınlatma direği devrilirken otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı ve itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ziya Anıl Öney (18) yönetimindeki 34 HBG 669 plakalı otomobil, Batışehir Caddesi Esenler mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil, 2 aydınlatma direğinin de devrilmesine neden oldu.

Yol kenarındaki araziye devrilen otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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