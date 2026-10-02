Bağcılar'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Bağcılar'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ziya Anıl Öney (18) yönetimindeki 34 HBG 669 plakalı otomobil, Batışehir Caddesi Esenler mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil, 2 aydınlatma direğinin de devrilmesine neden oldu.

Yol kenarındaki araziye devrilen otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA