Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde Dünya Tiyatro Gününe özel "Ziyafet Sofrası" oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar sakinleri 500'den fazla kez sahnelenen oyununa yoğun ilgi gösterdi.

Oyunun yönetmeni Osman Doğan ile oyuncular, gösterinin ardından Türkiye ve Filistin bayraklı atkılarla sahneye çıktı ve Bağcılar Belediyesi tiyatro ekibi adına Filistin'e ulaştırılmak üzere Kızılay'a bağışta bulunuldu.

"Ramazan Paylaşınca Güzel" sloganıyla düzenlenen etkinlikler, Kadir Topbaş Halk Sarayı ile Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştiriliyor.

Tek perdelik komedi oyunu "Ziyafet Sofrası", Hüdayi Dergahı'na karınlarını doyurmak için gelen ve manevi bir ziyafetle karşılaşan iki sarhoşun hikayesini sahneye taşıyor.