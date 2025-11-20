Bağ evi patlamasının tanığı: Patronumu piknik tüpü ve demir parçalarıyla gördüm

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, bağ evine bırakılan sandık açılırken, içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 5'i jandarma 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ile şüphelilerin otelinde çalışan tanığın ifadesi ortaya çıktı. Tanık U.Ş.'nin (28) ifadesinde, "Patronum, otelde bulunduğum sırada birkaç kez piknik tüpünü bahçeye çıkarıp ters çevirerek yakıyordu, sebebini bilmiyordum. Ayrıca otelin önünde demir parçaları görüyordum" dediği belirtildi.

Olay, 18 Mayıs 2024'te saat 21.00 sıralarında, Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban (29), cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmanın komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ve ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli sandık bulunduğunu belirtti. Jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle, parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sefa Can Karaçoban, olaydan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili araştırmalarda, Sefa Can Karaçoban ile İsmail Güreldi'nin (50) boşandığı eski eşi K.G. ile arasında ilişki yaşandığı iddiasıyla husumet olduğu öne sürülen, 17 Mayıs 2024'te ortağıyla Samsun'dan yola çıkıp Erbaa'ya gelen, 18 Mayıs'ta Samsuna dönen Güreldi ve Turgay Öztürk (38) yakalandı. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan 2 şüpheli hakkında Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı.

DAVADA 6'NCI CELSE

Bugün davanın 6'ncı celsesi görüldü. Duruşmada İsmail Güreldi ile Turgay Öztürk'ün Samsun'da işlettiği otelde çalışan U.Ş. dinlendi. Tanık beyanında, şunları söyledi:

"Sanıklar benim patronum olurdu. Ben otelde çalışıyordum, olayın olduğu tarihten 15 gün kadar önce işten ayrılmıştım. İsmail Güreldi otelde bulunduğum sırada birkaç kez piknik tüpünü bahçeye çıkarıp ters çevirerek yakıyordu sebebini bilmiyordum. Ayrıca otelin önünde demir parçaları, spiral parçaları görüyordum. İsmail Güreldi zaman zaman tadilat işleri yapardı, odalarda değişiklikler yapardı onunla alakalı olduğunu düşünmüştüm. İsmail Güreldi o dönem otel çalışanı olan B. hanımla birlikteydi. Yurt dışına çıkışımdan 4-5 gün kadar önce gece geç saatte Turgay Öztürk beni aradı. İsmail Güreldi'nin sinirli olduğunu söyledi. Silahıyla birlikte Tokat'a gittiğini, kendisinin de bir delilik yapmaması için arkasından gittiğini söyledi. Benim resepsiyonda beklememi istedi. Oraya da bir miktar para bıraktığını, yevmiyemi ve taksi paramı oradan alabileceğimi söyledi. Turgay Öztürk bana İsmail Güreldi'nin aklını B.'nin çeldiğini, para konularını çok fazla dert etmemem gerektiğini, ileride anlayacağını söylemişti. Olayla ilgili bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Turgay Öztürk'ün gece beni aradığında İsmail Güreldi'nin eski eşi olan K.'yle alakalı olduğunu söylemişti."

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanıklardan Turgay Öztürk suçsuz olduğunu hakkında somut delil bulunmadığını belirterek, "Önceki savunmamı aynen tekrar ederim. Ben böyle bir suçu islemedim. Dosyada benimle alakalı somut bir tespit yoktur. Uzun süredir tutukluyum, bu durum ailevi olarak da mağduriyetimize sebep olmaktadır, benim her iki tarafla da herhangi bir sorunum yoktur, suçsuzum, beraatimi talep ederim. Önceki savunmamı aynen tekrar ederim" dedi.

İsmail Güreldi ise savunmasında, "Tanığın aleyhe beyanlarını kabul etmiyorum, zaman zaman tadilat yaptığım hususu doğrudur. Ancak patlayıcı madde yapacak bir kapasiteye sahip değilim. Eski eşimle alakalı sıkıntılarım olduğu da doğrudur. Ancak bunun sebebi çocuklarımla görüştürmemesidir. Ancak iddia edildiği gibi silahla Tokat'a gitmedim, hastanenin orada Turgay'la beraberken ağlamamın sebebi de çocuklarımla görüşemememdi. Ben eşimden ayrıldım, eşimle aramdaki bütün münasebeti bitirdim. Karşı tarafa herhangi bir husumet beslemedim. Karşı tarafın beyanlarını kabul etmiyorum, bana iftira atılmıştır, suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.

OLAYDAN 8 GÜN ÖNCE DE SABAHA KARŞI ERBAA'YA GELMİŞLER

Tutuklu sanıklar İsmail Güreldi ve Turgay Öztürk'ün patlamanın yaşandığı tarihten 8 gün önce 10 Mayıs sabahı saat 03.29'da 2 otomobille Erbaa ilçesindeki dinlenme tesisine geldikleri, siyah araçtan inen İsmail Güreldi'nin Turgay Öztürk'ün içinde bulunduğu beyaz otomobile bindiği 6 dakika otomobil içinde bekledikten sonra siyah otomobili bırakıp beyaz otomobille ayrıldıkları, saat 05.25'de tekrar tesise geldikleri ve burada çorba içtikleri 05.54'te yine beyaz otomobille tesisten ayrıldıkları, 06.12'de ise tekrar tesise gelip siyah otomobili de alıp şehirden ayrıldıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Mahkeme atılı suçun yasada öngörülen hapis cezasının süresinin sanıkların kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgu niteliğini taşıması dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 26 Ocak 2026'ya erteledi.