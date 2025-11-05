Haberler

Bafra Ovası'nda Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Bafra Ovası'nda Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra Ovası'nda gerçekleştirilen tarla günü etkinliğinde, çiftçilere sebze çeşitleri tanıtıldı. Etkinlikte özellikle karnabahar, brokoli ve kırmızı karnabahar gibi ürünlerin önemi vurgulandı.

Bafra Ovası'nda sebze çeşitleri eken çiftçilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım amaçlı tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Koruluk Mahallesi'nde bir araya gelen çiftçiler, karnabahar, brokoli, kelem ve kırmızı karnabahar gibi sebzeleri inceleme fırsatı buldu.

Etkinliği düzenleyen tohumculuk firmasının Ege, Marmara ve Karadeniz Bölge Satış Müdürü Tolga Tabur, AA muhabirine, uzun bir deneme süreci sonunda etkinliği yaptıklarını söyledi.

Bafra'nın tarımda önemli yeri bulunduğuna işaret eden Tabur, "Lahanagil dediğimiz ürünlerin ana üssü Karadeniz'de Bafra. O yüzden Bafra'yı seçiyoruz. Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında tanınırlığı ile üreticilere ve tüccara sağlayacağı katkı etkinlikte ön plana çıkarıldı." dedi.

Firmanın müşteri deneyim uzmanı Elif Erdem ise firmalarının 60. yılını kutladığına dikkati çekerek, "Yerel üreticilerimizle değişen iklim ve zorlu koşullara karşı nasıl daha iyi mücadele edip verimi artırabiliriz, bunun peşindeyiz." ifadesini kullandı.

Karpuzlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Arif Tunç da 65 dekar alanda ürün yetiştirdiğini anlatarak, araştırıp dikim yapıldığında kalitenin yakalanabileceğini kaydetti.

Tarla günü etkinliğine Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı ile çiftçiler ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.