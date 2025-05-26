Bafra Ovası'nda Çeltik Ekimi Başladı, Geleneksel Etkinlik Gerçekleşti

Bafra Ovası'nda Çeltik Ekimi Başladı, Geleneksel Etkinlik Gerçekleşti
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Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çeltik ekiminin başlaması nedeniyle düzenlenen Geleneksel 11. Çeltik Etkinliği Günü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, çiftçilerin gıda güvenliği ve kalkınmada önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı.

Çeltik ekiminin başlaması nedeniyle ovada, "Geleneksel 11. Çeltik Etkinliği Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Karaburç Mahallesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu öğrencileri halk oyunları oynadı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin, ülkenin gıda güvenliği ve kalkınmasını sağlayan ana aktörlerden biri olduğunu söyledi.

Üretimde doğaya ve suya sahip çıkılması gerektiğine dikkati çeken Tavlı, "Üretim sadece toprağı sulamak, sadece ilaçlamak, sadece hasat değil, yaptığımız bu faaliyetleri en ekonomik şekilde yapmamız lazım. Doğaya ve suyumuza sahip çıkmamız lazım. Çeltik üretiminde en fazla üretimi yapmayı hedeflerken en az seviyede de su kullanmak önemli." dedi.

Damlama sulama sistemlerinin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Tavlı, Bafra'nın bu konuda öncü olması gerektiğini kaydetti.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise bu yılki ekimin yağışlar nedeniyle iki hafta geciktiğini dile getirdi.

Samsun'un alüvyonlu toprakları sayesinde geniş bir tarım yelpazesine sahip olduğunu aktaran Sağlam, "Türkiye geneline baktığımızda 1 milyon 200 bin dekar alanda çeltik üretimi var. Sadece 222 bin dekar alanda 173 bin tonu Samsun'da üretilmekte. Bunun da yüzde 80'i Bafra'mızda." ifadelerini kullandı.

Sağlam ayrıca, daha az suyla üretim için Diyarbakır'dan getirilen Karacadağ pirinci tohumunun pilot olarak Bafra'da deneneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından temsili olarak çeltik ekildi, tarım dronuyla tohumlama yapıldı.

Davetlilere bereket dualarının ardından etli pilav ve ayran ikram edildi.

Etkinlikte, çeltik ve pirinç resim sergisi gezildi, zembil çantalar ve seramik vazolar sergilendi.

Programa, Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, oda başkanları, daire kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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