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Bafra'nın eski Belediye Başkanı Hasan Aslan, vefat yıl dönümünde kabri başında anıldı

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Bafra'nın eski Belediye Başkanı Hasan Aslan, vefat yıl dönümünde kabri başında anıldı
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Bafra'da 1994-2004 yıllarında belediye başkanlığı yapan Hasan Aslan, vefatının yıl dönümünde Bafra Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Programa ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Bafra İlçe Başkanı Kemal Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Bafra ilçesinde 1994-2004 yıllarında belediye başkanlığı yapan Hasan Aslan, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Bafra Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda Aslan'ın kabri başında dua edildi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, vefatının yıl dönümünde merhum Belediye Başkanı Hasan Aslan ve tüm büyüklerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Programa Aslan'ın ailesi ve yakınları ile MHP Bafra İlçe Başkanı Kemal Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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