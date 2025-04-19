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Bafra'da 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Etkinliği Düzenlendi

Bafra'da 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Etkinliği Düzenlendi
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Bafra Belediyesi, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programıyla halkla bir araya geldi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sakinlerin sorun ve önerilerini dinleyerek çözüm süreci hakkında bilgi verdi.

AK Parti'nin milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı ve şeffaf yönetim ilkeleri doğrultusunda Bafra Belediyesince, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini doğrudan dinledi.

İsmet Paşa Mahallesi Muhtarlığı önündeki parkta gerçekleşen buluşmada Başkan Kılıç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Burada yapılan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Kılıç, özellikle Millet Bahçesi ve yapımı devam eden Millet Camisi projeleri ile altyapı çalışmalarına değindi.

Vatandaşlar ise etkinlik boyunca mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini dile getirdiler. Özel mülklerde bulunan ağaçların yolları kirlettiği, bazı bölgelerde çöp konteyneri sayısının yetersiz olduğu ve parklardaki güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde önerilerde bulundular.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların aktardığı tüm aksaklıkları dikkatle not alarak, ilgili birimlere sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi. Yaklaşık iki saat süren etkinlikte, belediye tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı, Bafra Belediyesi'nin halkla olan doğrudan iletişimini güçlendirme ve yerel yönetimde katılımcılığı artırma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Programda, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Fatih Yıldız ile mahalle de sakinleri katıldı.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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