Bafra'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Kaymakamlık tarafından ilçedeki bir tesiste düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, ramazanın birlik ve empati ayı olduğunu vurgulayarak, "Bugün aziz şehitlerimizin emanetlerini ve kahraman gazilerimizi misafir ediyoruz. Huzur içinde yaşayabiliyorsak, ezanlarımız özgürce okunuyorsa bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Rabb'im birliğimizi daim eylesin." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da şehit ve gazilerin vatan için canlarını tereddüt etmeden feda ettiklerini dile getirerek "Onların bu kahramanlığı sayesinde bugün evlerimize ve camilerimize huzurla gidebiliyoruz. Bu anlamlı sofrayı şereflendiren tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ise sadece ekmeği değil, vefayı da paylaştıklarına işaret ederek, "Şehitlerimizin geride bıraktığı her aile ferdi bizler için mukaddestir. Ateş düştüğü yeri yakar ama o ateş tüm milletimizin yüreğindedir. Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

İftarın ardından protokol üyeleri, masaları tek tek gezerek şehit yakınları ve gazilerin taleplerini dinledi.

Bafra Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen programa Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.