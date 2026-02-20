Haberler

Bafra'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

Bafra'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Kaymakamlık tarafından ilçedeki bir tesiste düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, ramazanın birlik ve empati ayı olduğunu vurgulayarak, "Bugün aziz şehitlerimizin emanetlerini ve kahraman gazilerimizi misafir ediyoruz. Huzur içinde yaşayabiliyorsak, ezanlarımız özgürce okunuyorsa bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Rabb'im birliğimizi daim eylesin." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da şehit ve gazilerin vatan için canlarını tereddüt etmeden feda ettiklerini dile getirerek "Onların bu kahramanlığı sayesinde bugün evlerimize ve camilerimize huzurla gidebiliyoruz. Bu anlamlı sofrayı şereflendiren tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ise sadece ekmeği değil, vefayı da paylaştıklarına işaret ederek, "Şehitlerimizin geride bıraktığı her aile ferdi bizler için mukaddestir. Ateş düştüğü yeri yakar ama o ateş tüm milletimizin yüreğindedir. Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

İftarın ardından protokol üyeleri, masaları tek tek gezerek şehit yakınları ve gazilerin taleplerini dinledi.

Bafra Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen programa Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

Galatasaray'da kritik deplasman öncesi Osimhen depremi
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi

Balkondan giren itfaiye korkunç manzara ile karşılaştı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş