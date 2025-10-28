Haberler

Bafra'da 'Parça Tesirli Pazarlar' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Bafra'da 'Parça Tesirli Pazarlar' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde, Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun başrollerini paylaştığı 'Parça Tesirli Pazarlar' adlı komedi tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Oyun, izleyicilere keyifli anlar yaşattı ve kültürel etkinliğin ilçeye kazandırılmasından memnuniyet dile getirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, başrollerini Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun paylaştığı "Parça Tesirli Pazarlar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği gecede, başrollerini Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun paylaştığı "Parça Tesirli Pazarlar" adlı komedi oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Bafra Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Bafralılar ilgi gösterdi. Esprili diyalogları ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken oyun, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Tiyatroseverler, hem eğlenceli hem de düşündürücü anların olduğu oyunda, Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun performansını büyük beğeniyle karşıladı.

Oyun sonunda izleyiciler, böyle önemli bir kültürel etkinliğin ilçeye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a teşekkür etti.

Bafra Belediyesinin sanata ve kültürel etkinliklere verdiği desteğin, ilçede sanata olan ilgiyi artırmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
