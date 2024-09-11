Bafra'da kuyu açma çalışmasında toprak altında kalan işçi toprağa verildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, kuyu açma çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerden Mustafa Aydın'ın cenazesi toprağa verildi. Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın da katıldığı cenaze törenine çok sayıda vatandaş da iştirak etti.
Samsun'un Bafra ilçesinde, kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan iki işçiden biri toprağa verildi.
Hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Aydın için Evrenuşağı Mahalle Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Aydın'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Daha sonra Aydın'ın cenazesi aynı mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.
Dün, Samsun'un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkisinde fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın hayatını kaybetmişti.