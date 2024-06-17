Bafra'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakam Vekili Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile kurum müdürleri ve vatandaşlar programa katıldı. Kılıç, konuşmasında samimiyetin ve Allah'a yakınlaşmanın simgesi olan Kurban Bayramı'nı kutladı ve herkesin sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmesini diledi.
Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakam Vekili Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Kılıç, burada yaptığı konuşmada, samimiyetin, Allah'a yakınlaşmanın simgesi olan bir Kurban Bayramı'nı daha kutladıklarını belirterek, herkesin sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmesini diledi.