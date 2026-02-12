Haberler

Bafra Kızılırmak seddine moloz döken kişiye para cezası verildi

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak seddine izinsiz moloz döken bir kişiye, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrası, moloz döken kişinin ayrıca atıkların kaldırma masraflarını da ödemesi kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, doğaya zarar veren hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, "Doğal mirasımızı korumak için dijital ihbarları ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
