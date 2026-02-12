Bafra Kızılırmak seddine moloz döken kişiye para cezası verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak seddine moloz döken bir kişi, 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kızılırmak seddi sahasına bir kişinin kamyonetiyle izinsiz moloz döktüğünü fark eden bir kişi, Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Zabıtanın yaptığı inceleme sonucunda çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca 5 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çevre kirliliğine neden olan atıkların kaldırma masraflarının da ilgili kişiden tahsil edilmesine karar verildi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, doğaya zarar veren hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, "Doğal mirasımızı korumak için dijital ihbarları ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.