Otomobil, köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü Tekin Yıldırım (41), kaza sonrası hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Yıldırım'ın kontrolü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yıldırım'ın ölümü ailesini yasa boğdu.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü Tekin Yıldırım (41), hayatını kaybetti.

Kaza, Bafra ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu köyden çıkıp Bafra'ya doğru giden Tekin Yıldırım yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu köprü korkuluğuna çarptı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tekin Yıldırım'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
