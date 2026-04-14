1 gün arayla ölen kardeşler, yan yana toprağa verildi

Bafra'da evinde ölü bulunan Nazım Ocak, Bursa'da hayatını kaybeden kız kardeşi Nazife Bircan ile yan yana son yolculuğuna uğurlandı. Nazım Ocak, kardeşinin cenazesini karşılamak için hazırlık yaparken banyoda düşerek hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki evinde ölü bulunan Nazım Ocak (62) ile Bursa'da yaşamını yitiren kız kardeşi Nazife Bircan, yan yana son yolculuğuna uğurlandı. Nazım Ocak'ın, 1 gün önce ölen kardeşinin cenazesini karşılamak için hazırlandığı sırada banyoda düştüğü belirtildi.

Bafra Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tekniker olan Nazım Ocak, önceki gün Bursa'da hayatını kaybeden kız kardeşi Nazife Bircan'ın cenazesini Samsun'da karşılamak için dün evinde hazırlanmaya başladı. İddiaya göre; banyoda fenalaşıp yere düşen Ocak, burada yaşamını yitirdi. Bir gün arayla ölen 2 kardeş, bugün Bafra'nın Kavakpınar Mahallesi'nde Yeni Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin cenazeleri, Yakıntaş Yeni Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
