Bafra'da Fındık Bahçesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde bir fındık bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında 20 dönüm arazi etkilendi ve bahçedeki bir ev kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Darboğaz Mahallesi Akmanoğlu Sokak'ta bulunan fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bahçenin yanındaki ormanlık alana sıçramadan yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, yaklaşık 20 dönüm arazinin etkilendiği yangının ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Fındık bahçesinde bulunan bir ev de yangında kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
