Bafra'da Dünya Emzirme Haftası Etkinliği Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Emzirme Haftası nedeniyle etkinlik yapıldı.

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programa sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

Bafra Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Birim sorumlusu Dr. Hamiyet Çaylı, programda yaptığı konuşmada, Dünya Emzirme Haftası'nın anne sütüyle beslenmenin değerini ve önemini gelecek nesillere aktarma açısından önemli olduğunu söyledi.

Etkinlikte katılımcılar "Dünya Emzirme Haftası" temalı resim sergisini gezdi. Bafra Türk Halk Müziği Sanatçısı Hülya Kılıç, da etkinlikte müzik dinletisi sundu.

Etkinlikte ayrıca, sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen konferansta Uzman Diyetisyen Emine Demir Saygılı emzirmenin ekolojik katkıları, Uzman Doktor Oğuzhan Taş iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ve ebe Eser Doğutaş ise bebek dostu birimlerdeki güncel yaklaşımları anlattı.

Programa Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın da katıldı.