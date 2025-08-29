Bafra'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Bafra'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yeri sahibi ile iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu Z.K. bıçakla yaraladı, olayda toplamda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yeri sahibi Z.K. ile M.E. ve B.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen Z.K., M.E.'yi bacağından ve başından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Z.K. Bafra Devlet Hastanesi'ne, M.E. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanelerdeki tedavilerinin ardından 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
