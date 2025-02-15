Bafra'da 'Bağırmayan Anne Baba Olmak' Semineri
Uzman psikolog Hatice Kübra Tongar, Bafra'da düzenlenen seminerde aile içi eğitim, anne-çocuk ilişkisi ve çocuk psikolojisi konularında bilgilendirme yaptı. Seminere katılanlar arasında Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın eşi de yer aldı.
Uzman psikolog ve yazar Hatice Kübra Tongar, Bafra'da "Bağırmayan anne baba olmak" semineri verdi.
Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği seminer, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Tongar, seminerde aile içi eğitim, anne-çocuk ilişkisi, çocuk psikolojisi ve ebeveyn rolleri üzerine bilgi verdi.
Seminere Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın eşi Asuman Kılıç ile vatandaşlar katıldı.
Tongar, seminerin ardından kitaplarını imzaladı.