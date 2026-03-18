Samsun'da ayı arı kovanlarının çevresinde dolaşırken görüntülendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir ayı, arı kovanlarının bulunduğu alanda dolaşarak bazı kovanlara zarar verdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bengü Mahallesi Dereler mevkisinde, Ali Esen'e ait arı kovanlarının bulunduğu alana gelen ayının bir süre dolaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esen'in, güvenlik kamerasından bölgede dolaştığını fark edip seslenmesi üzerine, ayı koşarak uzaklaştı.

Ayı, bazı kovanlara da zarar verdi.

Ali Esen, ayının kovanlarına zarar verdiğini belirterek, "Gece güvenlik kamerasından ayıyı gördüm ama yapacak bir şey yoktu. Parçalamış petekleri. Bozulan peteklere arılar tekrar gelmeye çalışıyor. Nasibimizde ne varsa o oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
