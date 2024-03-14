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Bafra Belediyesi Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nü kutladı

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Bafra Belediyesi, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Tarih Yazan Çocuklar Projesi etkinliği düzenledi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy ve Türk tarihine damga vuran kahramanlar canlandırıldı. Ayrıca öğrencilere tarih kitapları dağıtıldı.

Bafra Belediyesi, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Tarih Yazan Çocuklar Projesi etkinliği düzenledi.

İsmet İnönü İlköğretim Okulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy ve Türk tarihine damga vuran kahramanlar öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Etkinliğin ardından, Mehmet Akif Ersoy'un, Türk büyüklerinin, bilim insanlarının, liderlerin, sporcuların, gönül erlerinin ve edebiyatçıların hayat hikayelerinin yer aldığı kitaplar öğrencilere dağıtıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çocuklarımızın tarihini, değerlerini bilen, milli bilinç ile yetişmesi için eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Tarihimize damga vuran kahramanların çocuklarımıza rol model olacağı düşüncesi ile bu projeye büyük önem veriyoruz. İlçemizde bütün okullarımızı dolaşarak tarihe damga vuran kahramanlarımızı çocuklarımız ile buluşturacağız. Bu kapsamda 10.000 adet bastırdığımız Tarih Yazan Çocuklar hikaye kitabımızın 10 okulda dağıtımını gerçekleştirdik. Bu ay içerisinde de bütün okullara dağıtmayı planlamaktayız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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