Bafra Belediyesi Geleneksel Sanatlar Merkezi'nde Kültürel Miras Yaşatılıyor

Bafra Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Sanatlar Merkezi atölyelerindeki kurslarda kültürel miras yaşatılmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz hizmet veren sanat atölyelerini ziyaret etti.

Kılıç, Geleneksel Sanatlar Merkezi'nde devam eden rölyef, tel kırma, sim sarma, kilim ve keten dokuma ile filografi kurslarında incelemede bulundu.

Kursiyerlerle sohbet eden Kılıç, el emeği eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıç, merkezlerinin kültürel mirası yaşatmak, geleneksel sanatları geleceğe taşımak amacıyla hizmet verdiğini dile getirerek, "Bu kurslarımız sanatı yaşatmakla kalmıyor, hemşehrilerimizin sosyal hayatına da değer katıyor. Yöresel dokuma, rölyef, filografi gibi el emeği ürünlerin hayat bulduğu bu merkezlerde ustalık, sabır ve sanatın inceliği bir arada. Bafra'mızın kültürel zenginliğini koruyarak kadınlarımızın emeğini üretime dönüştüren tüm kursiyer ve eğitmenlerimizi kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarete Hamit Kılıç'ın eşi Asuman Kılıç da katıldı.