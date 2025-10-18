Haberler

Bafra Belediyesi Geleneksel Sanatlar Merkezi'nde Kültürel Miras Yaşatılıyor

Bafra Belediyesi Geleneksel Sanatlar Merkezi'nde Kültürel Miras Yaşatılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Belediyesi, Geleneksel Sanatlar Merkezi atölyelerinde gerçekleştirilen kurslarla kültürel mirası yaşatmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kursları ziyaret ederek sanatın geleceğe taşınmasına katkıda bulunan kursiyerleri kutladı.

Bafra Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Sanatlar Merkezi atölyelerindeki kurslarda kültürel miras yaşatılmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz hizmet veren sanat atölyelerini ziyaret etti.

Kılıç, Geleneksel Sanatlar Merkezi'nde devam eden rölyef, tel kırma, sim sarma, kilim ve keten dokuma ile filografi kurslarında incelemede bulundu.

Kursiyerlerle sohbet eden Kılıç, el emeği eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıç, merkezlerinin kültürel mirası yaşatmak, geleneksel sanatları geleceğe taşımak amacıyla hizmet verdiğini dile getirerek, "Bu kurslarımız sanatı yaşatmakla kalmıyor, hemşehrilerimizin sosyal hayatına da değer katıyor. Yöresel dokuma, rölyef, filografi gibi el emeği ürünlerin hayat bulduğu bu merkezlerde ustalık, sabır ve sanatın inceliği bir arada. Bafra'mızın kültürel zenginliğini koruyarak kadınlarımızın emeğini üretime dönüştüren tüm kursiyer ve eğitmenlerimizi kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarete Hamit Kılıç'ın eşi Asuman Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.