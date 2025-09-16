Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan açıklama

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ordokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık Fakültesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aktekke, Doğankaya ve Şeyhulaş Mahallelerine yönelik ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıç, merkezden kırsala uzanan ve 118 mahalleye de aynı kararlılıkla hizmet götürme gayretinde olduklarını vurguladı.

Bafra'nın merkez ve dış mahalleleriyle köklü tarihi, güçlü kültürü, ekonomik ve sosyal potansiyeliyle Samsun'un en önemli ilçelerinden biri olduğuna işaret eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Bütün mahallerimizi tek tek ziyaret ediyor, 118 mahallemize ayrı ayrı dokunmaya çalışıyoruz. Doğankaya mahallemizde yaklaşık 1700 metre, Şeyhulaş mMhallemizde yaklaşık 1800 metre beton yol çalışmamızı gerçekleştirdik. Aynı bölgede beton yol çalışmalarımız devam edecek. Kendi beton santralimiz ve bu manada destekleyici tesislerimiz mevcut. Kalıcı çalışmalar yapmak, bir defa yapalım tam yapalım istiyoruz. Bu doğrultuda mahalle muhtarlarımız ile istişare içerisinde hareket ediyor, ortak akıl ile hizmet üretiyoruz."

Kılıç, OMÜ Eczacılık Fakültesinin uzun uğraşlar ve gayretler sonunda Bafra'ya kazandırıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada milletvekillerimizin, Bafra Belediyesi olarak bizlerin, sivil toplum kuruluşlarımızın, yerel siyaset unsurlarının gayreti var. Sonuç olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Bafra'mıza kazandırdık. Rektörümüz söz konusu kararı uygulamaya koydu. Bafra'ya yönelik kullanılan 'sürgün' ifadesi, hem ilçemize hem de burada yaşayan binlerce vatandaşımıza karşı son derece yanlış, haksız ve yakışıksız bir nitelendirmedir. Bafra, kimsenin sürgün yeri değil, bilakis çalışmak, üretmek ve hizmet etmek için fırsatlarla dolu bir şehirdir.

Özellikle vurgulamak isterim ki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, uzun yıllar verilen çabaların ve mücadelenin bir kazanımıdır. Resmi kuruluş yeri Bafra olan fakülte, bugün bazı geçici nedenlerle Samsun'da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor olsa da asli ve kalıcı merkezi Bafra'dır. Bu gerçek, ilçemizin eğitim, sağlık ve bilim alanındaki stratejik konumunu ve değerini açıkça göstermektedir. Eczacılarımızın ve sağlık camiamızın, halkımızın sağlığı için üstlendikleri kıymetli görevin her zaman yanında olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Ancak bu kıymetli görevin yapıldığı bir ilçeye 'sürgün' yakıştırması yapılması, ilçemizin değerini küçültmek anlamına gelmektedir. Bu vesileyle tüm meslek örgütlerimizin daha dikkatli, yapıcı ve saygılı bir dil kullanmalarını temenni ediyor; Bafra'mızın adının her zaman hizmet, üretim, eğitim ve gelişimle anılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum."