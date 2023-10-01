Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda Yırtıcı Kuşları Avlayan Şahıs Yakalandı

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda kapan ve tuzak kullanarak yırtıcı kuşları avlayan yabancı uyruklu şahıs Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda kapan ve tuzak kullanarak yırtıcı kuşları avlayan yabancı uyruklu şahıs Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bafa Gölü Tabiat Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede koruma kontrol faaliyetleri sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir şahsın kapan ve tuzak kullanarak yırtıcı kuşları avladığını tespit etti. Şahsın yakaladığı 2 atmaca ile canlı mühre olarak kullanılan 6 güvercin ve 1 fare ekipler tarafından doğaya salınırken, kaçak avda kullanılan kapan ve dürbüne de el konuldu. Ekipler tarafından para cezası uygulanan şahıs, Sarıkemer Jandarma Karakolu ekiplerine teslim edildi. Şahsın işlemlerinin ardından deport edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi. - AYDIN