BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan atılan 7 balistik füze ile 15 İHA engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 7 balistik füze ve 15 insansız hava aracının engellendiğini duyurdu. Şimdiye kadar toplamda 334 balistik füze ve 1714 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilirken, saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Savunma sistemlerimiz İran'dan gelen 7 balistik füze ve 15 İHA'yı başarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran'ın başlattığı saldırılar kapsamında şimdiye kadar BAE savunma sistemlerinin 334 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1714 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Saldırılarda, 2 BAE askeri ile Pakistan, Nepal ve Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 158 kişinin ise hafif, orta ve ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar arasında BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç ve Tunus vatandaşları bulunuyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
