Körfez'deki beş ülkenin savunma bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanı Hamdan Bin Raşid Al Maktum, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sürdürdüğü saldırılar bağlamında bölgedeki son gelişmeleri ve bunların güvenlik üzerindeki etkilerini, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'daki mevkidaşlarıyla görüştü.

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Al Maktum, Katar Savunma Bakanı Suud bin Abdulrahman Al Sani, Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah Ali es-Sabah, Bahreyn Savunma Bakanı Abdullah en-Nuaymi ve Umman Savunma Bakanı Şihab Al Said ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, tarafların "bölgede meydana gelen gelişmeleri ve bunların bölgesel güvenlik ile istikrar üzerindeki etkilerini" ele aldığı belirtilerek, gerilimin düşürülmesi ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Son iki gün içinde Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suriye ve Irak olmak üzere dokuz Arap ülkesi, İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef alması kapsamında saldırılara maruz kaldı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.