Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BAE'nin Fuceyra'sında 23 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE İçişleri Bakanlığı, Fuceyra'da 23 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaralılara tıbbi hizmet sunulduğunu ve kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Fuceyra Emirliği'nde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

BAE İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Fuceyra Emirliği'nde 18 otomobil ile 5 kamyonun karıştığı bir trafik kazası yaşandığı ifade edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, ilgili birimlerin kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü, yaralılara gerekli tıbbi hizmetin sunulduğu kaydedildi ve kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilendi.

Kaynak: AA
26 yıl sonra su çekildi, altındaki tarih gün yüzüne çıktı

Tam 26 yıldır tek bir iz bile yoktu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşinin lokantasına bıçakla daldı! Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı

Eski eşinin iş yerine bıçakla gitti! Sonrası korkunç
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

Bir zamanlar Haaland'ı eleyip gol kralı olmuştu! Şimdi bakın nerede
Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi

Koca takımı rezil etti! Sonunda bay bay dediler
Piyasaları sarsan yasak aşk! Hindistan, Tayvan'ı geride bıraktı

Piyasalarda yasak aşk depremi yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan maça saatler kala Arda Güler kararı! 6 gün önce söylemişti

Sergen Yalçın'dan maça saatler kala Arda kararı!

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı24

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı