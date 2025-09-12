Haberler

BAE, İsrail Büyükelçisi'ni Doha Saldırısını Kınamak İçin Bakanlığa Çağırdı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın başkenti Doha'daki saldırıyı kınamak amacıyla İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Yossi Shelley'i Bakanlığa çağırdı. Saldırı sonrası Katar, BAE'den diplomatik adımlar atmasını talep etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'nın, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırıyı kınamak için İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Yossi Shelley'i Bakanlığa çağırdığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Shelley'in BAE Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Haberde Shelley'in Doha'daki saldırının kınanması için BAE Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ifade edildi.

BAE'den İsrail Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Katar'ın Doha'daki saldırıya yanıt kapsamında BAE'den bir dizi diplomatik adım atmasını istediği aktarıldı.

Katar'ın BAE'den Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini kapatması ve İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Shelley'i göndermesini istediği öne sürüldü.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
