Bae: İran Saldırılarında 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 68 Kişi Yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 68 kişinin yaralandığını bildirdi. BAE'ye toplam 186 füze fırlatıldığı, bunlardan majority'sinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran saldırıları sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 68 kişinin yaralandığını bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye toplam 186 füze fırlatıldığı, bunların 172'sinin imha edildiği, 13'ünün deniz üzerinde etkisiz hale getirildiği, 1 füzenin ise BAE topraklarına isabet ettiği kaydedildi.

İran'a ait 812 insansız hava aracının (İHA) da tespit edildiği, bunlardan 755'inin hava savunma sistemlerince engellendiği ifade edilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırılar karşısında aktif şekilde çalıştığını bildirdi.

Açıklamada, İran'ın saldırıları sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 68 kişinin de yaralandığı belirtildi.

