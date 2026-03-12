Haberler

BAE, İran'dan gönderilen 13 füze ve 39 İHA'nın engellendiğini duyurdu

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan fırlatılan 6 balistik füze, 7 seyir füzesi ve 39 insansız hava aracını başarıyla engelledi. Saldırılar sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, dün İran'dan fırlatılan 6 balistik füze, 7 seyir füzesi ve 39 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE hava savunma sistemleri, İran'dan fırlatılan 6 balistik füze, 7 seyir füzesi ve 39 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

İran'dan saldırıların başlamasından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 268 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1514 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda çeşitli uyruklardan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
