BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan atılan 5 balistik füze ile 17 İHA engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan atılan 5 balistik füze ve 17 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralı sayısı da açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugün İran kaynaklı 5 balistik füze ile 17 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin, İran'dan atılan balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçlarına müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran'dan atılan 5 balistik füze ve 17 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin 357 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1806 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda bugüne kadar görevleri başındaki silahlı kuvvetler mensubu 2 kişinin yanı sıra Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 sivilin de yaşamını yitirdiği; 161 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

İran'IN "Gölge lideri" Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı