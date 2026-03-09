Haberler

Bae'den Türkiye'ye Yönelik Balistik Füze Girişimine Kınama: Bölgenin Güvenliği ve İstikrarı İçin Doğrudan Tehdit

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına girerek NATO tarafından imha edilen balistik füze için kınama açıklaması yaptı. Bu olayın tehlikeli bir tırmanış olduğuna dikkat çekildi.

(ANKARA)- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren ve NATO hava savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yaparak, İran'ı kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren ve NATO hava savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "BAE, dost Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan İran'dan ateşlenen balistik füze ile gerçekleştirilen hain saldırı girişimini şiddetle kınamaktadır" denildi.

Olayın bir haftadan kısa süre içinde ikinci kez yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, NATO'ya bağlı hava savunma sistemlerinin, füzenin Türk hava sahasına girmesinin ardından müdahale ederek imha ettiği ifade edildi.

BAE açıklamasında söz konusu girişimin tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulanarak, "Bu düşmanca eylemler devletlerin egemenliğinin açık bir ihlali olup bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan tehdit oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı ayrıca dost ülkelerin şehirlerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür girişimlerin uluslararası hukuka ve siyasi normlara aykırı olduğunu ve bölgedeki gerilimi artırdığını kaydetti.

Kaynak: ANKA
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi büyük şok

Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi büyük şok
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump'tan 'Mücteba Hamaney' yorumu: Memnun değilim

Trump'tan İran'ın yeni dini lideri için ilk yorum