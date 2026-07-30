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Evinin banyosunda ölü bulundu

Evinin banyosunda ölü bulundu
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ŞANLIURFA'da Tahsin Erdoğan (50), evinin banyosunda ölü bulundu.

ŞANLIURFA'da Tahsin Erdoğan (50), evinin banyosunda ölü bulundu. Erdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Tahsin Erdoğan, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi 3634'üncü Sokak'taki evinin banyosunda saat 06.00 sıralarında yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Tahsin Erdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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