BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ABD Başkanı Donald Trump ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ve ilişkileri güçlendirmeye yönelik ortak çalışmalar çeşitli yönleriyle ele alındı.

Bin Zayid ve Trump görüşmesinde ayrıca, Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı ve bu gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.