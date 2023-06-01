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Babasını beklerken cenazesi geldi

Babasını beklerken cenazesi geldi

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, yolcu olarak bindiği ilçe minibüste ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Osman T. (81), Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nden Kayseri'ye gelmek için ilçe minibüsüne bindi. Kayseri'ye gelen minibüs şoförü Doğu Terminali'nde Osman T.'yi uyandırmak istedi. Koltukta hareketsiz bulunan Osman T. için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından gelen sağlık ekipleri, Osman T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler babasını karşılamak için bekleyen oğluna acı haberi verirken Osman T.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, yolcu olarak bindiği ilçe minibüste ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Osman T. (81), Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nden Kayseri'ye gelmek için ilçe minibüsüne bindi. Kayseri'ye gelen minibüs şoförü Doğu Terminali'nde Osman T.'yi uyandırmak istedi. Koltukta hareketsiz bulunan Osman T. için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından gelen sağlık ekipleri, Osman T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler babasını karşılamak için bekleyen oğluna acı haberi verirken Osman T.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Melikgazi Kayseri Otopsi Güncel Haberler

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