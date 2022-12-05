Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kaybolduğu ihbar edildikten 1 gün sonra 50 metrelik uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Emeksiz'in (32) kardeşi Ebru'nun da 18 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yıllar sonra yeniden evlat acısı yaşayan İbrahim Emeksiz (57), "Ben 18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?" diyerek, gözyaşı döktü.

Alanya Kalesi surları altındaki uçurumda, dün saat 14.00 sıralarında birinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 50 metrelik yamaçtan inince kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cansız bedenin, 1 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Elif Emeksiz'e ait olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Elif Emeksiz'in cenazesinin bugün Alanya'da toprağa verileceği öğrenildi.